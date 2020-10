¡No los abandones! Habilitan refugio para mascotas en Cancún ante llegada de ‘Delta’

Escuchar Nota

Fijar y amarrar bien lo que el viento pueda lanzar.

Proteger y asegurar los tanques de gas.

Guardar objetos sueltos (botes, macetas, herramientas) que el viento pueda lanzar.

Retirar antenas de televisión, espectaculares y objetos colgantes.

Limpiar azoteas, desagües y coladeras.

No acercarse a postes o cables de electricidad averiados.

Proteger sus documentos personales.

Seguir las indicaciones de las autoridades.

que tocará tierra en las costas de Quintana Roo, las autoridades estatales dieron a conocer los refugios a los que podrán acudir quienes vivan en un sitio vulnerable, y dentro de ellos incluyó uno especial para que aquellos que tienen mascotas puedan acudir y no recurran al abandono., con dirección: SM 247 Mza. 33 Villas Otoch 3a Etapa, en Cancún, Quintana Roo. Allí podrás resguardarte junto a toda tu familia, ya que todas las mascotas son bienvenidas.A partir de las 13:00 horas se han suspendido actividades laborales no esenciales en los municipios de Tulum, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Puerto Morelos, Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres.Si acudirás a algún refugio, no olvides tomar las siguientes medidas de prevención antes de salir de tu hogar:En caso de permanecer en casa, no olvides proteger a tus mascotas, es importante ubicarlos en el sitio más seguro, lejos de cristales y objetos pesados que puedan caerles.