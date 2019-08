‘No más armas’, claman en Juárez y El Paso tras masacre

Habitantes de Ciudad Juárez y El Paso realizaron anoche vigilias por las víctimas del tiroteo en el área de Cielo Vista Mall que dejó 20 personas muertas y 26 heridas en la ciudad texana."No more guns (no más armas)", se leía en una pancarta que llevaban los asistentes reunidos en Ciudad Juárez en El Punto, donde el Papa Francisco oró por los migrantes en 2016, a unos metros del Río Bravo.Vestidos de blanco, los juarenses, convocados por el Club Rotario Juárez Ejecutivo, proyectaron la luz de velas y de sus celulares hacia la vecina ciudad de El Paso."Para mostrar ese apoyo a nuestra ciudad hermana de El Paso, hacerles saber que están en nuestras oraciones y que deseamos de todo corazón que esto no pase nunca más", pidió la agrupación en la convocatoria.A su vez, en El Paso, decenas de ciudadanos se reunieron en el campo de futbol de El Paso High School, donde portaron velas y oraron.La mañana del sábado, 20 personas murieron y 26 resultaron heridas en un tiroteo en el Walmart contiguo a Cielo Vista Mall.El Departamento de Policía de El Paso, detuvo al presunto agresor, identificado como Patrick Crusius, de 21 años, residente de Allen, Texas.En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una declaración en la que expresó su pésame y ratificó el apoyo para que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias."Expresamos nuestro más sentido pésame por los hechos ocurridos ayer en El Paso, Texas. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas en este crimen sin sentido", sostuvo."El gobierno federal apoyará al gobierno estatal para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias".La representación también ratificó los lazos históricos que unen a México y Estados Unidos, y a las comunidades de Ciudad Juárez y El Paso."Los pueblos de México y Estados Unidos, así como las comunidades de Ciudad Juárez y El Paso, estamos unidos por lazos familiares e históricos. Condenamos este nefasto acto, y permaneceremos tan unidos como siempre".