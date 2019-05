No más fotos, queremos becas: reclaman a AMLO por Conacyt

"Yo no quiero foto": Maestras reclaman a AMLO por retiro de becas del Conacyt https://t.co/lx8ZL0pYjT pic.twitter.com/7HcPnmQK6c — Milenio.com (@Milenio) 16 de mayo de 2019

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un grupo de maestras le reclamaron a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que el Conacyt quitó el apoyo a niños para poder viajar al extranjero y participar en la Olimpiada de Matemáticas.Este grupo de maestras, provenientes de Puebla, le exigieron al presidente Andrés Manuel que les explicara por qué desde el inicio de su gobierno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) retiró o disminuyó las becas a los niños que participan en olimpiadas.Ante el reclamo, el presidente de México, quien estaba tomándose selfies con algunos de los otros pasajeros en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue interceptado por una maestra que llegó acompañada de otras tres alumnas para reprocharle la falta de apoyo.Según información de Milenio, el presidente fue cuestionado por la maestra.— Yo no quiero foto. Quiero saber ¿por qué le quitó a nuestros niños el apoyo de la olimpiada de matemáticas del Conacyt? —.“¡No, eso no es cierto!”, respondió el Presidente sorprendido.— ¡Sí! El Conacyt le quitó el apoyo a niños para salieran del país a representar a México— “No, no, no”.— ¡Sí!.—“Entonces hay un terrible error ahí”.— Terrible, porque tanto tiempo capacitándose para que no puedan ir.— “Pero no les va a faltar el apoyo”, aseguró López Obrador.La maestra, quien dijo ser originaria de Puebla, comentó que el Conacyt anunció el retiro de becas, por lo que los niños se vieron imposibilitados en participar en la Olimpiada de Matemáticas.Ante ello, AMLO solicitó a su equipo de ayuda que tomaran los datos de las profesoras para revisar el caso e insistió en que el gobierno ofrecerá un apoyo histórico en becas para la educación de todos los niveles. Asimismo se comprometió a revisar detenidamente el caso para darle solución.Sin embargo, las docentes explicaron que el Conacyt les informó que la convocatoria para elegir a los que irían a la Olimpiada ya que tenía fecha programada y que se pospondría por falta de recursos a pesar de que hace 15 días se reprogramó.Este reclamo sobre el retiro de las becas del Conacyt se dio en medio de un viaje de López Obrador hacia Nuevo Léon, Monterrey en donde firmará un convenio para fortalecer el Sistema Integral de Movilidad Metropolitana.