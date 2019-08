No más indolencias alumnos meten en cintura al SUTUAAAN

Alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro obligaron a profesores y personal administrativo a cumplir con su trabajo y evitar distracciones y pérdidas de tiempo durante su horario laboral. El logro fue posible al evidenciar malas prácticas a través de grupos de redes sociales que los propios estudiantes administran.Los estudiantes fueron quienes propiciaron un encuentro con la Rectoría de la UAAAN, a cargo de Mario Ernesto Vázquez Badillo, y la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de dicha casa de estudios (el SUTUAAAN), en el cual firmaron una lista de acuerdos a cumplir.Pero aún y con todo lo anterior, prevalecen malas prácticas en el personal, señaló el rector.“Hace quince días tuvimos una suspensión de labores por parte de trabajadores administrativos por indicaciones del sindicato, en la cual suspendieron el transporte y el comedor. Eso ha generado molestia con la comunidad estudiantil”, señaló Vázquez Badillo.“Delante de la comunidad estudiantil firmamos compromisos, los jóvenes quieren que no se suspenda el transporte, que no se suspenda el comedor; señalaron que el gremio sindical no amenace ni hostigue a los choferes… También firmamos un compromiso que ya todos los trabajadores, toda la comunidad universitaria se van a poner relojes checadores y se van a poner cámaras en el comedor para evitar robo hormiga”, añadió.A través de los grupos de Facebook Rescatemos la UAAAN y Soy Buitre-UAAAN, los alumnos lanzaron la convocatoria de reunión y denunciaron la constante problemática que se genera en su desempeño académico, todo esto vinculado al personal sindicalizado por no desempeñar su labor, o no presentarse a laborar, respaldados por el sindicato y sin que de manera administrativa se haya aplicado una sanción.Para hoy se tiene contemplado que los estudiantes entablen nuevamente diálogo con autoridades y el sindicato, para entre otras cosas, aclarar el rumor de una nueva huelga programada para octubre.El rector agregó que los estudiantes desempeñarán un papel fundamental en estos cambios para darle seguimiento a que las cosas marchen de la mejor.