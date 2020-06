No más reglas, ‘el maldito virus’ nunca va a desaparecer: Salinas Pliego

Escuchar Nota

Con respeto y amor a México, les comparto estos cuatro mensajes sobre el maldito virus, el momento que vivimos y futuro en libertad que deseo para mi país. https://t.co/8eDyzsDXu2 pic.twitter.com/Ent6DCsgsZ — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 15, 2020

El primer punto compartido por la segunda persona más rica del país indica que “el maldito virus jamás va desaparecer” y nadie sabe cuándo habrá una vacuna o cura.En segundo lugar señala que enfrentamos una incertidumbre nunca antes vista y el miedo está presente en gran parte de los hogares, por lo que entiende el miedo a lo desconocido, y contraer una enfermedad para la cual aún no hay vacuna ni tratamiento.Como tercer punto expresa que tenemos que aprender a coexistir con el virus.Y como cuarto punto señala quePosteriormente el empresario da un mensaje a los miembros del consejo de salubridad del país en que les dice que “¡no se confundan!” y no hagan más reglas, dado que lo que se necesita es más libertad para elegir lo que mejor conviene.Destacó que sugerir lineamientos para enfrentar la enfermedad está bien, pero usar la amenaza y la fuerza pública para imponerlos, no. “Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad. Parece que desean tener al ciudadano en estado catatónico para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia”.A los ciudadanos que han decidido quedarse en cuarentena, les dijo que: “respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos.Nosotros pensamos que el mundo cambió y no es momento de lamentarse, sino de adaptarse a esta nueva circunstancia, te pido que respetes nuestros esfuerzos por adaptarnos y continuar activos”.