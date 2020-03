No me agredió físicamente: esposa de Renato Ibarra se retracta

Escuchar Nota

ÚLTIMO MOMENTO



Lucely Chalá, pareja de Renato N se retractó y menciona en su audiencia que no recuerda haber dicho que el futbolista del América la haya agredido físicamente.



Vía @c4jimenez



pic.twitter.com/iIXS6B12aD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 13, 2020

ATENCIÓN a la declaración de Lucely Chalá, "me di vuelta para proteger mi vientre y no vi nada más"

Video de @gabrielregino



pic.twitter.com/eoN7H4jIj9 — Futbol Bohemio (@futbolbohemio) March 13, 2020

Luego de las fuertes acusaciones haciala situación del jugador podría tener un giro inesperado. Según información de Fox Sports, Lucely Chalá, esposa del jugador, habría cambiado su versión de los hechos.En un video de la segunda audiencia, que circula en Twitter, se escucha parte de la declaración de Lucely Chalá:-En un primer momento, en una entrevista que usted ha manifestado, que se le tomó en el hospital, refirió que su pareja la agredió físicamente, ¿es correcto?-No. No me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron.Chalá mencionó que. Estas palabras no coinciden en nada con las que dio la ecuatoriana en primera instancia.Por tal declaración,y podría en caso de que logre un nuevo acuerdo con su esposa ode prisión preventiva queCabe mencionar que aún no hay nada oficial por parte de los abogados, pero se espera que el desenlace llegue en las próximas horas.Con información de