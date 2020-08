‘No me curen, quiero morir’: Yatziri una niña de 7 años que fue maltratada y abusada por su familia

Escuchar Nota

#Entérate|| Fueron detenidos los padres de Yatziri, una menor de 7 años internada en el IMSS La #Margarita. Presenta síndrome del niño maltratado y múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida. La víctima se mantiene bajo protección. #Puebla @FiscaliaPuebla pic.twitter.com/KB6OveSMa5 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) August 28, 2020

@MBarbosaMX se lava las manos en el caso de la niña Yaz. Indolente y soberbio asegura que @Tu_IMSS no reportó al @Gob_Puebla las lesiones y abusos de la menor aunque la institución notificó en 2019 a @FiscaliaPuebla @FeministasPue @Fridaguerrera @CiroGomezL @DeniseMaerker pic.twitter.com/BTFow4rMNy — Mujeres Sin Miedo (@SinMiedoMujeres) August 28, 2020

La pequeña Yaz de siete años de edad se encuentraYatziri de tan solo siete años fue ingresada al Hospital de la Margarita, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 21 de agosto, ya queSemanas atrás ya había sido internada en otro hospital, ya que presentó, pues tenía destrozado parte del músculo.Desde que ingreso al IMSS La Margarita, Yatziri dijo a los médicos y enfermeras que, debido a los maltratos que ha sufrido la mayor parte de su vida, no hay ninguna parte de su cuerpo que no tenga cicatrices, además de que fue abusada sexualmente.La activista,dio a conocer el caso y presionó a las autoridades a hacerse cargo de la atención y seguimiento de la pequeña Yatziri, se informó que se reunió con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanaco, quien solicitó a su vez que el DIF Municipal, dirigido por Mayte Rivera Vivanco, tomara conocimiento del caso.Mitzi Aidé de tres años y hermana menor de Yaziri, murió en junio pasado en, si embargo no se investigó su muerte y se dio carpetazo a la investigación luego que se determinó su deceso fue por broncoaspiración, de acuerdo con el periódico local Central.El IMSS registró las notificaciones respectivas por cuatro ocasiones que fue ingresada a la clínica de La Margarita, desde finales del 2019, así como en febrero, mayo y agosto del presente año.Cabe señalar que en la ocasión de febrero del 2020, fue Rafael, el padre de Yaztiri quien la ingresó en Urgencias del Hospital Ángeles de Puebla, en esa ocasión dijo que, por lo que al verse imposibilitado de pagar el servicio médico privado, volvió a ingresarla al IMSS La Margarita.Rafael inició un juicio en el Juzgado Cuarto de lo Familia del Tribunal Superior de Justicia en Puebla en el mes de septiembre del año 2019, para quitarle a Mitzy y a Yaziri de su pareja,, el hombre argumentó que la madre de las niñas se cortaba a sí misma en los brazos.También presentó argumentos de la abuela de las dos menores de edad, y un video en donde supuestamente se veía a Alejandra Viridiana practicarse los cortes en los brazos frente a las niñas, sin embargo no se pudo confirmar que la madre hacía esto, el Juez Cuarto de lo Familiar le entregó la custodio provisional a Rafael a finales del año 2019.Debido al proceso familiar, Mitzy Aidé y Yaz estuvieron cambiando de domicilio entre la familia de Alejadra Viridiana y Rafael, unos días lo pasaban en la zona de Coronango, donde vivía la familia de su papá y en otras veces en Barranca Honda, colonia en la que su mamá también tenía una casa.Mitzy Aidé de tres años y medio de edad murió a finales de junio, la pequeña se encontraba sin vida en su cama, al parecerreconoció que se dio carpetazo a su caso después de que se confirmó en la necropsia y se manejó como broncoaspiración como la causa de muerte.No obstante, la Fiscalía General del Estado retomará el caso de Mitzy Aidé para descubrir si realmente falleció por una broncoaspiración o si también fue víctima de una negligencia de sus familiares.