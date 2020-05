No me gustó decisión de la Suprema Corte que funcionarios ganen más que el presidente: AMLO

Escuchar Nota

“Es un asunto de justicia y de principios. Vamos a insistir que no puede haber estos sueldos tan excesivos y mentira de que pagan más en el sector privado, no es cierto. Eso fue un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos en el sector público. ¿Cuánto ganan los maestros eméritos en las universidades y también los gerentes de las empresas, de los bancos?”, expresó.

El presidentey anunció que enviará una nueva iniciativa al Congreso para prohibir altos salarios en el sector público.Anticipó quey reprochó que, en estos tiempos de emergencia sanitaria, no haya consciencia entre los funcionarios que sí tienen empleo y cobran, en contraste con quienes han perdido su trabajo.Los funcionarios, agregó, “podemos estar recluidos porque cada 15 días cobramos ¿Y los que no cobran? ¿Los que se buscan la vida todos los días? Es no tomar conciencia de eso”.Dijo que si bien no sabe cuál fue la justificación de los ministros, “mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el 127 de la Constitución, podría enviar otra para que quede lo suficientemente claro. No es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos”.Lamentó que haya servidores públicos que todavía ganen más de 200 mil o 300 mil pesos mensuales en la circunstancia sanitaria.