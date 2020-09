‘No me iré nunca’, responde Enrique Krauze a Taibo II

Escuchar Nota

"Esta es mi obra sobre mi patria. No me iré nunca", escribió Krauze en su cuenta de Twitter, con una imagen que muestra sus libros más emblemáticos como "Tarea política", "Biografía del poder", "La presidencia imperial" y "El nacimiento de las instituciones".

"Yo les sugeriría a los hijos de la 'Operación Berlín' y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquina o que vayan cambiando de País", refirió Taibo II.

El historiador Enrique Krauze respondió hoy que no se irá del país, luego de que ayer el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, le aconsejó abandonar el país.Ayer, durante una entrevista para La Octava, en el programa Los PeriodistasEl funcionario cuestionó a los directores de Letras Libres y Nexos por recibir privilegios económicos. "El Presidente señala que privilegio, pero las investigaciones se están viendo, el privilegio era solo privilegio, si eran o no eran favoritos del sistema dadas sus posiciones políticas y recibían una serie de apoyos; cuando comiencen a hacerse las preguntas, van a ser muy divertidas", indicó.Y añadió: “Una cosa es lo obvio que el Presidente destaca, de que había situaciones de privilegios que dejó los regímenes PRI y panistas, lo cual es obvio, no veo cómo quieren tapar el sol con un dedo, y otra cosa es lo delictivo que existía, las composiciones accionarias, los favores que se hicieron”.Además, hoy una usuaria recordó que, en 2018, el historiador se refirió a la obra del también escritor:El mensaje fue retuiteado por Krauze y agradeció el recordatorio de sus palabras, escritas en Twitter el 29 de abril de 2018.