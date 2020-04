‘No me pagues la renta dos meses’ , así agradecen labor de enfermera

Escuchar Nota

“No importa. Es mi colaboración por todo lo que hacés. ¡De verdad!”



“Awww me estás haciendo lagrimear. Gracias, en serio”



Para agradecer la labor que su inquilina desempeña como enfermera,Mayra Beron, una enfermera que se encuentra luchando contra la pandemia de COVID-19 en Argentina, compartió en su cuenta de Facebook la inesperada noticia que recibió de la dueña del departamento que alquila en Bahía Blanca.En respuesta, Mercedes le contestó:“En agradecimiento a lo que hacés, no me pagues el alquiler dos meses”.Aunque Mayra intentó rechazar la oferta, alegando que por la inflación la dueña del departamento también necesitará el dinero, no logró convencerla.Finalmente, la enfermera aceptó mencionando que este noble gesto la había hecho llorar.