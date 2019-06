No me preocupa economía; vamos muy bien: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo esta mañana que el país va muy bien en materia económica, por lo que dicho no le preocupa; sino que es otro tema el que lo ocupa.“Sigo sosteniendo que vamos muy bien en materia económica; no están en eso mis preocupaciones, están en otros temas y uno en particular, pero no es el económico; lo que me preocupa y me ocupa, no es la economía; la economía va bien, el día 1 de julio voy a dar datos”, comentó en su conferencia mañanera en la que estuvo acompañado del canciller Marcelo Ebrard.El mandatario adelantó que una inflación controlada, la apreciación de la moneda y el crecimiento son datos que sirven para demostrar que la economía “va muy bien”.“Inflación, controlado. La inflación es nociva, no exagero, pero el predominio y las arbitrariedades terribles de Hitler se produjeron a partir de que en el gobierno anterior había una inflación descontrolada”, resaltó.“Nuestra moneda se ha apreciado, es ese es otro dato importante”, agregó.“Lo tercero es lo que produce polémica, lo del crecimiento, que nos baja las proyecciones sobre crecimiento, yo creo que vamos a crecer, aún con la disminución en las proyecciones, aceptando sin conceder, estamos hablando de crecimiento, poco, pero crecimiento”, añadió.