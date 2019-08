No me quiero morir, señor presidente: niño con cáncer

"No me quiero morir, señor presidente”, así pidió ayuda Erik, un niño con cáncer atendido en el Hospital Infantil Federico Gómez. La falta de información sobre el abasto de medicamentos, llevó los padres a bloquear el acceso al #AICM pic.twitter.com/ME5CqEzZ4R — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 27, 2019

El viernes, se informó sobre las protestas que estaban anunciando padres de niños con cáncer atendidos en el. Protestas por la falta de medicamentos para quimioterapias.La Secretaría de Hacienda , informó a Imagen Noticias que el Hospital Federico Gómez cuenta con un contrato que garantiza el abasto de medicamentos y material de curación hasta el 31 de diciembre.El contrato, por un importe superior a los 124 millones de pesos, incluye el suministro de los medicamentos que están agotados en la farmacia del hospital. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda asegura que, si hay un desabasto, no es responsabilidad suya ¿Y entonces de quién es la responsabilidad? Hoy, por lo pronto, ante la falta de información sobre inventarios de medicamentos, padres de familia decidieron protestar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.La ayuda que pidió Erik y cientos de menores más tratados por cáncer en el hospital infantil Federico Gómez no llegó. A la falta de medicamentos, que ya es grave, se sumó la falta de respuesta de las autoridades de la Secretaria de Salud, lo que fue peor.Y los padres, desesperados, llegaron al mediodía al aeropuerto internacionala bloquear mostradores, puertas y accesos a la terminal número 1 para hacerse escuchar.Pero la petición se suma por cientos: abasto de medicamentos para la aplicación deHacia la 1 de la tarde, los padres decidieron bloquear el acceso principal al aeropuerto.-No puedes bloquear una vía de comunicación, yo te llevo si quieres al hospital, yo te acompaño, pero esta gente no tiene que ver...-Son todos ellos...-Yo los acompaño a todos...Por cerca de hora y media, la avenida Capitán Carlos León estuvo cerrada, la Policía Federal no pudo convencerlos de levantar el bloqueo. Tampoco Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, para ese momento, los viajeros comenzaban a llegar a pie al aeropuerto.Así, hasta que Pedro Flores, responsable de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud , llegó al lugar del conflicto.Y del aeropuerto Benito Juárez al Hospital Federico Gómez, donde se les ofreció resolver el problema en una reunión privada.¿A qué se comprometió la Secretaría de Salud?Abasto de emergencia de metotrexatoRegularizar los inventarios buscando en nuevos laboratorios.A un abasto de emergencia de metotrexato para realizar las quimioterapias pendientes esta semana.Y a regularizar los inventarios del medicamento buscando en más laboratorios internacionales, la autoridad federal asegura que se trata de un problema de desabasto mundial.Los padres de niños tratados en el Hospital Federico Gómez consiguieron medicamentos para la semana que corre.Esta vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social se los prestó al Hospital Infantil, pero el tratamiento, especialmente para los pacientes con Leucemia, requiere medicina cada 7 días, si para el próximo fin de semana la Secretaría de Salud no ha conseguido los inventarios que prometió, los papás aseguran que saldrán a protestar otra vez.