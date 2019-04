No me rajo a enfrentar cárteles en Morelos: ‘Cuau’

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguró que su gobierno contrarrestará a los cinco cárteles del crimen organizado que operan en la entidad y agregó que no tiene temor de enfrentarlos.​“Aquí estamos, aquí sigo dando la cara. No me rajo, no tengo miedo. Aquí estoy y asumo la responsabilidad como siempre lo he asumido”, expresó el mandatario.El mandatario estatal resaltó que sus detractores políticos ahora utilizan el tema de las cifras sobre la criminalidad y la violencia para atacarlo, a pesar de que ellos no pudieron contra las células delictivas.Aseguró que pese a los señalamientos que recibe, no caerá en provocaciones y reiteró que los grupos delincuenciales que operan en la entidad serán contrarrestados porque su compromiso es “cambiar a Morelos”.