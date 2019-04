No me temblará la mano en reajuste de personal’

Ramos Arizpe.- “A mí no me va a temblar la mano en el caso de que algún funcionario municipal no haga las cosas bien, por eso estamos muy pendientes del trabajo que hacen diariamente en el Ayuntamiento”, dijo el alcalde José María Morales Padilla cuando se le preguntó si habría un reajuste de personal a cuatro meses de que arrancó su Administración.En cuanto al balance del trabajo realizado por los funcionarios en los más de 100 días del Gobierno, Morales Padilla aseguró que ve un compromiso y un esfuerzo de todos los secretarios y directores para sacar adelante sus encomiendas y sobre todo que Ramos Arizpe sea una mejor ciudad.“Hemos conformado un buen equipo, vamos caminando y hay muchos pendientes todavía. Estoy seguro de que el Municipio va a salir adelante y se los puedo asegurar”, manifestó el Alcalde, quien aceptó que los funcionarios pueden dormir tranquilos siempre y cuando cumplan con la chamba asignada.En este tema, José María Morales fue muy claro al afirmar que no hay nada escrito. “Todos en la Presidencia, incluido yo, tenemos que ganarnos nuestro trabajo y un lugar”.Cuando se le informó que hay funcionarios en su Administración que llegan tarde diariamente, el Edil expuso que se tienen que ajustar a un horario que está establecido.