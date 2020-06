“No me toques”: Ricardo Montaner le pide a Belinda no estar cerca de él porque está sudada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Como cada noche Belinda, Christian Nodal, Ricardo Montaner y María José se disputan frente a frente en La Voz Azteca para conseguir a la mejor voz de esta nueva temporada, situación que los ha llevado a hacer de todo para convencer a cada uno de los participantes para que formen parte de su equipo.



Tal es el caso de Belinda que, quién además de sorprender a sus compañeros con sus atrevidos look también lo hace con sus inesperadas reacciones tal y como sucedió este martes al revelar que estaba muy nerviosa por la decisión de una participante.



¿Qué sucedió?



Al escenario de La Voz Azteca llegó Any Banda una joven de 29 años de edad que sorprendió con su interpretación a los coaches de esta nueva temporada por lo que los cuatro artistas dieron la vuelta a su silla.



Y aunque los cuatro coaches dieron sus mejores motivos para que Any se fuera a su equipo, Belinda se mostró muy impaciente, tanto que hasta las manos le sudaban y esto lo pudo notar Ricardo Montaner quien la evidenció ante todos en el programa.



Ante esto, Belinda le mostró a María José el sudor en sus manos y la interprete de “Lo que tenías conmigo” pero al querer tocar a Ricardo Montaner el cantante mostró un poco de asco y pidió una toalla para su compañera.



Belinda por molestar a Montaner se acercó a él intentando tocarlo pero éste le dejó claro que no quería que lo tocara, esto la rubia lo tomo con mucha gracia.



Esto deja expuesta la gran relación que tienen los dos interpretes quienes han compartido créditos desde la pasada temporada de La Voz Azteca.







