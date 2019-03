No me trago versión del asesino solitario: Colosio Riojas

Luis Donaldo Colosio Riojas, diputado local en Nuevo León, señaló que no cree la versión de que un sólo hombre está detrás del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994."Yo tampoco me trago la conclusión del asesino solitario, en el proceso de investigación que se siguió en su momento fue mal llevado, hubo muchos cambios de manos de la investigación, hubo elementos de investigación cuya cadena de custodia se invalidó, hubo muchas malas prácticas. El producto final fue menos que deseable de esa investigación", indicó.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Colosio Riojas señaló que a pesar de no estar convencido de la conclusión oficial, es complicado que a 25 años se aporten datos de prueba que puedan cambiar la condena, por lo que descartó que se reabra el caso.​"No creo que al día de hoy, 25 años después, se pueda cambiar la conclusión de la investigación (...) Como todo proceso judicial, más en el penal, si se llegara a reabrir el caso es porque hubieran prueba supervinientes con las que no se contaban que demostraran algo distinto", explicó.Dijo que para él, el asesinato de su padre ya está superado, sin embargo, pidió a las autoridades dirigirse con respeto en este tipo de asuntos "por lo que significa para el país"."Yo esperaría que se maneje con un poquito más de cuidado, mayor discreción, no quisiera que se tomara nada más porque sería mediáticamente rentable".Con información de Milenio