No me voy a rendir hasta que se haga justicia: Lydia Cacho

La periodista Lydia Cacho advirtió que no se rendirá hasta que se haga justicia en su caso que afirmó es de todo el país.A través de redes sociales, Lydia Cacho publicó un video a través del cual manifiesta lo anterior y exige al estado mexicano la reparación del daño que ha sufrido a lo largo de 13 años, por "este caso de delincuencia organizada y pornografía infantil".La demanda incluye todos los acuerdos contraídos con el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, donde se reconoció que la autora de Los demonios del Edén fue detenida ilegalmente, torturada y revictimizada por el gobierno.En la grabación aparece portando un chaleco blanco antibalas que reveló le fue entregado el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, al ser puesta bajo custodia de escoltas armados, reconociendo que su vida está en riesgo por la falta de impartición de justicia.