No me voy del partido, ‘aquí me voy a quedar’: Polevnsky

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, aseguró en Ciudad Victoria, que no dejará el puesto por un cargo público y advirtió a todos aquellos que la quieren ver fuera que “¡aquí me voy a quedar!”.La líder morenista arribó a la ciudad este sábado por la tarde en su gira por Tamaulipas para la promoción del voto entre sus agremiados de frente a las elecciones a diputados locales que ocurrirá este 2 de junio.Frente a los militantes, dirigentes locales y estatales aseguró que no tiene ninguna intención en irse para otro lado. “Ante tanto mequetrefe que quiere acercarse a la presidencia del partido he decidido que me quedo en el partido”.Agregó que la determinación será una mala noticia, pero que de esta forma es como apaciguará las aguas. Explicó que han surgido una serie de comentarios y rumores sobre su inminente salida porque recibirá el nombramiento como embajadora en China."La mejor embajada que quiero es la de Morena, ahí me voy a quedar peleando y defendiendo el partido”, sentenció.En su mensaje pidió a los afiliados a que ayuden a los candidatos para que pueda lograrse todos los votos y que la acción es una tarea de gran importancia.La dirigente también fue recibida con una serie de protestas por parte militantes pertenecientes a los municipios de Nuevo Laredo, Ocampo y Guerrero, y en sus pancartas le exigieron respeto y la no imposición de candidatos externos.Polevnsky minimizó el descontento argumentando que al estar en campaña es muy normal que se caldeen los ánimos."Debo decir que si hoy se abriera la puerta abría kilómetros y kilómetros de candidatos porque saben que Morena va a ganar”.