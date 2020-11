No olvida el mundo al pequeño dragón; sigue viva huella de Bruce Lee

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Hace 80 años, la bahía de San Francisco, California, veía el nacimiento de Lee Jun-Fan, mejor conocido como Bruce Lee. Aquel joven de origen chino que se atrevió a fusionar las artes marciales con la pantalla grande para forjar una leyenda alrededor del mundo e inmortalizar su figura.



Sus padres, Grace Ho, de ascendencia chino-alemana, y Lee Hoi-chuen, actor y practicante de artes marciales, lo acercaron desde los 6 años a la industria cinematográfica.



El Nacimiento de la Humanidad, una historia melodramática, fue su primera cinta. Lee rodó 13 filmes del mismo corte bajo el nombre artístico de Li Shiu Loong, que significa Pequeño Dragón. The Kid fue el único largometraje en el que trabajó con su padre.



A los 18 años abandonó Hong Kong para trasladarse a Estados Unidos; su padre se vio obligado a tomar esta decisión porque temía que su hijo se uniera a la mafia china.







A pesar de que ya estaba adiestrado en las artes marciales, fue en Norteamérica donde decidió perfeccionar sus habilidades. Se instaló en Seattle y en 1961 empezó los estudios de filosofía en la universidad. Tres años después, abrió su primer gimnasio y se dedicó a su entrenamiento personal y dar clases de Kung Fu.



Su fama como experto en artes marciales le permitió incurrir en Hollywood, logrando el papel de Kato en la serie Avispón Verde.



Luego de ser rechazado de la serie Kung Fu, por ser “demasiado chino”, logró firmar contrato para rodar en pocos meses dos películas: Karate a Muerte en Bangkok y Furia Oriental. Ambas batieron récords de taquilla, con lo que se colocó en los reflectores de la industria

cinematográfica.



Su lanzamiento a nivel mundial se dio con la cinta Operación Dragón, que inició su rodaje a principios de 1973. Pero no viviría para ver el estreno. Su inesperada muerte a los 32 años, el 20 de julio de ese mismo año, dejando inconcluso el rodaje de Juego de la Muerte.



Más de 25 mil personas fueron a su funeral en Hong Kong, aunque su cuerpo descansa en el cementerio de Seattle.



Aunque su paso por el celuloide fue corto y solo necesito menos de dos décadas para imponerse como el héroe por excelencia, Bruce Lee era un hombre que dedicó mucho de su tiempo a la filosofía, misma que llevó al actor a dictar una serie de cánones que definieron su vida y obra, y que años más tarde se conocerían como Los 7 Fundamentos.



Lee tenía un dolor de cabeza y un amigo le dio una pastilla de Equagesic. Lee fue a dormir y cayó en coma. No volvió a despertar.