No perderán universitarios el semestre, afirma UAdeC

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Mediante la modalidad en línea y a través de diversas plataformas virtuales, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) continuará con el programa académico no presencial y garantiza, que se realizan las adaptaciones necesarias para que los miles de alumnos no pierdan el semestre y debe reponerse en el inicio del próximo ciclo escolar, tal como lo pidieron un grupo de alumnos a través de Change.org.



El director de Asuntos Académicos de la UAdeC, Octavio Pimentel, señaló que la universidad trabajará con todos los recursos a su alcance para garantizar que los alumnos no perderán el semestre, al tiempo que descartó la cancelación del semestre en curso, toda vez que las autoridades de Educación no han manifestado esta posibilidad.



“Como institución nosotros obedecemos a las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública federal y estatal, y no habido ningún pronunciamiento del secretario Esteban Moctezuma, ni del secretario Higinio González Calderón aquí en Coahuila respecto reponer o suspender el semestre”, dijo.



“Por lo que nosotros tenemos que ser muy ordenados en el tema, tenemos que garantizar que nuestros estudiantes posean la mayor oportunidad de aprendizaje a través de estas plataformas, que si bien es cierto son plataformas que muchos conocen y que muchos han utilizado, además que el noventa por ciento de nuestros profesores están capacitados, habrá quienes presenten dificultades, pero no estamos cerrados a que ellos puedan utilizar otro mecanismo que se les facilite”, añadió.



Preparan planificación estratégica



El director de Asuntos Académicos Octavio Pimentel, señaló que dentro de las modificaciones contempladas se encuentra un plan de asesorías al regreso a clases presenciales, así como la modificación de su calendario escolar que contempla la impartición de clases hasta hasta el mes de junio.



Finalmente señaló, que es la dirección de asuntos académicos así como cada una de las facultades, cuentan con este acciones que materia de poder recibir vía correo electrónico o telefónica cualquier inquietud y viudas de los alumnos para el uso de las plataformas que ha implementado la universidad.