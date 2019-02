No permitiremos abusos con reforma: CTM

El líder de la CTM, Carlos Aceves, advirtió que los sindicatos no permitirán abusos contra ellos y los trabajadores en la nueva reforma laboral.El dirigente priista aclaró al Gobierno que están en una negociación, no en una imposición."No vamos a permitir abusos, es una negociación no es una imposición."Los abogados están analizando todo junto con los abogados del Gobierno, y los abogados de las empresas y van a llegar a un arreglo, seguramente", dijo.En entrevista, luego de participar en el cambio de presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, el líder sindical aseguró que no están en contra de que las organizaciones sindicales sean más democráticas.Sin embargo, apuntó, los requisitos que están estableciendo son "verdaderamente difíciles de aplicar"."Otro ejemplo es que hay asuntos como que si ya no habrá juntas de conciliación y arbitraje y piden tantos requisitos para depositar los contratos para hacer un emplazamiento será difícil", dijo.Por su parte, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, reconoció que están preocupados por su contenido."Yo creo que sin duda es una preocupación de todo mundo. Creo que la legislación del trabajo es muy importante para el País, así que se tienen que respetar los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar que nuestras empresas sigan caminando correctamente", indicó.Este jueves, el empresario acudirá a la Cámara de Diputados para fijar la postura del sector empresarial anta la propuesta de reforma.