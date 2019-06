No pisaría Maleck la cárcel

La cárcel es un escenario poco probable para Joao Maleck.El futbolista del Sevilla Atlético Club de la Segunda B de España, quien presuntamente provocó la muerte de una pareja en un choque en Zapopan, está detenido, pero las leyes le ofrecen un abanico de alternativas.Esto porque se trató de un hecho culposo, lo que no exige la prisión preventiva de oficio en el actual sistema penal.Ante esto, el Ministerio Público tiene la facultad de otorgarle la libertad con reservas, antes de ponerlo a disposición de la autoridad judicial, dijo el abogado penalista, Jorge Huerta.Enviarlo ante el juez, no obstante, tampoco le garantiza la cárcel."Si (la conducta) no está dentro del catálogo de los delitos de los artículos 19 constitucional y del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no requiere prisión preventiva oficiosa, o sea, (la autoridad judicial) lo dejaría salir", explicó Huerta."En el caso en particular del accidente en el que intervino el jugador de fútbol, en el supuesto de que el Ministerio Público judicializara la carpeta de investigación, el Juez de Control y Oralidad sólo le fijaría una garantía económica al imputado por la libertad, es decir, para garantizar su comparecencia durante el juicio, la cual pudiera ser de 5 mil a 10 mil pesos aproximadamente".El catálogo de delitos del Código Nacional para la prisión preventiva, citado por el especialista, contempla delitos graves como el homicidio doloso, genocidio y violación.El agente ministerial también puede solicitar al juez que deje en prisión al imputado cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar su comparecencia en el desarrollo de la investigación.Las otras medidas pueden ser el embargo de bienes, la prohibición de salir del país sin autorización y la colocación de localizadores electrónicos.Pablo Lemus, Alcalde de Zapopan, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter."El presunto causante, un jugador de fútbol profesional, fue llevado a la Cruz Verde Las Águilas por paramédicos y custodiado por elementos de la Policía de Zapopan. Después de ser atendido, fue entregado al Ministerio Público para que responda por lo sucedido", publicó.