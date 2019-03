No planeo reelegirme: AMLO

El Presidente López Obrador aseguró que no planea reelegirse y adelantó que firmará un compromiso público como muestra, dijo, de su honestidad.Esto luego que legisladores de Oposición advirtieron que Morena impulsó la denominada consulta ciudadana sobre la "Revocación de Mandato del Presidente" como una estrategia para las elecciones de 2021."Escuche el planteamiento que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo de reelección (...) el lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme, firmado, tengo palabra, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público", afirmó en conferencia mañanera."Voy a decir de que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo no reelección, que soy maderista, que es uno de los hombres que más admiro, que como se le ha denominado así le llamo, el apóstol de la democracia y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, 6 años, y que a finales del 2024 termino mi mandato, atentamente ya saben quién".La Cámara de Diputados aprobó ayer, por mayoría calificada, incorporar la revocación de mandato a la Constitución.El dictamen establece que la revocación podrá ser convocada por el Congreso a petición del Presidente, o por el 33 por ciento de cualquiera de las Cámaras o por al menos 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.