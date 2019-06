No pudo acreditar ser víctima de violencia

La defensa de la mujer que fue detenida en Múzquiz y procesada por el delito de homicidio calificado tras asesinar a su esposo no pudo demostrar ante la autoridad que era víctima de agresiones físicas, por lo que continuará siendo procesada por este delito grave.La señora Míriam “N” fue detenida el pasado 25 de mayo cuando sostuvo una discusión con su esposo de nombre Arturo Delgado Flores de 34 años y después de pelear acaloradamente la dama tomó un cuchillo de la cocina de su vivienda y asestó una puñalada a su esposo la cual derivó en su muerte.Los hechos ocurrieron en la calle San Ángel 1509 de la colonia Las Misiones en el municipio de Múzquiz y desde ese entonces la defensa de la imputada ha intentado demostrar a la Fiscalía general del estado que la señora Míriam “N” era violentada frecuentemente por su esposo (hoy occiso), sin embargo, esto no se pudo corroborar ante el juez de control para tratar de cambiar el delito por el que es procesada.Ahora que la defensa tiene tiempo de investigación complementaria buscará demostrar que Míriam era abusada físicamente por su pareja sentimental para tratar de cambiar el delito a uno mucho menor con el fin de que no pase mucho tiempo en prisión.La dama ahora se encuentra recluida en el cereso de Piedras Negras en espera de que se desarrolle la audiencia intermedia de su caso en donde se habrán de aportar las pruebas recabadas.