¡No puede ser! Desperdician casi 2 mil dosis de vacuna Moderna por desconectar un refrigerador

"El congelador, el cual contenía 1,900 dosis, estaba en un lugar seguro y tenía un sistema de alarma", explicó Kyle Toto, especialista en asuntos relacionados con VA Boston Healthcare System.



Cerca de 2 mil dosis de la vacuna anticovid del laboratorio Moderna fueron desperdiciadas después que un trabajador del centro dedesconectara accidentalmente un congelador.que el congelador no funcionaba de forma adecuada y tras ello descubrieron que la clavija no estaba conectada a la corriente eléctrica, esto de acuerdo a un comunicado que fue difundido.El organismo está investigando la causa del incidente y la razón de que el sistema de alarma de monitoreo no funcionara.Los sistemas de enfriamiento, un asunto por mejorarha causado problemas para el proceso de vacunación en otras entidades deel domingo se echaron a perder después de que se enfriarse demasiado. En Wisconsin, un farmacéutico enfrenta cargos después de que las autoridades lo acusan de dañar a propósito cientos de dosis al sacarlas de la refrigeración.debe almacenarse a temperaturas de congelación regulares, pero no al frío ultrarrápido requerido para la inyección de Pfizer-BioNTech.Con información de AP