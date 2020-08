‘No puedo respirar’; muere preso a manos de policías dentro de celda

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un nuevo video difundido en redes sociales pone en jaque el sistema policial y penitenciario de Estados Unidos.



La grabación de una cámara de seguridad en una celda muestra cómo cinco guardias y una enfermera tardaron alrededor de 45 minutos tratando de prestar auxilio a John Elliott Neville, de 56 años, hombre afroamericano que se encontraba detenido por agredir a una mujer.







El múltiples ocasiones se escucha decir a Neville que no puede respirar, sin embargo pese a que le están prestando atención, los guardias solo se limitan a sujetarlo y no hacen nada por llamar al sistema de emergencias, razón por la que el hombre murió horas más tarde.



Las imágenes fueron transmitidas por la cadena norteamericana CNN y forman parte de una petición de un juez de Carolina del Norte quien por petición de la defensa ordenó tener acceso a las grabaciones para ver si existió negligencia durante los hechos ocurridos en el condado de Forsyth.







Durante un tiempo prolongado, el detenido intenta expresar que no se siente bien y grita que lo dejen en paz pues está batallando para respirar, no obstante, las cámaras corporales de los guardias penitenciarios muestran el poco interés en ayudar a la víctima realmente, pues sólo insisten en tranquilizarlo, incluso en cambiarlo de celda pero no en trasladarlo a un hospital.







Los agentes en sus declaraciones iniciales indicaron que John Elliott Neville se encontraba durmiendo cuando repentinamente cayó de la litera en la que se encontraba acostado y fue entonces cuando comenzó pedir ayuda debido a un fuerte dolor en el pecho.



Neville convulsionó al menos en una ocasión pero los guardias se negaron a brindarle primeros auxilios.







Los hechos consternaron a la población afroamericana de Estados Unidos pues desde la muerte de George Floyd, quien murió a manos de policías que lo detuvieron injustamente y aplicaron una maniobra inmovilizante que le bloqueó las vías respiratorias, han salido a protestar pues consideran que existen severos casos de discriminación en los oficiales de seguridad respecto a personas de color.



Mientras tanto, durante el juicio, los agentes fueron acusados de homicidio involuntario, pues se pudo comprobar la negligencia y la omisión de cuidados, y además, fueron dados de baja el centro penitenciario.