‘No queremos pleito con EU’, responde AMLO a Trump

En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a las acusaciones y mensajes del presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump sobre el caso de los migrantes y el muro."Queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ya las tenemos; tan es así que hace poco nuestros negociadores lograron eliminar aranceles al acero y aluminio", dijo.Y agregó: "Mientras se asoma la guerra comercial con China, a México le quitaron los aranceles".Reiteró: "Nosotros no queremos pleito, queremos cooperación para el desarrollo"."Sí me enteré del mensaje de ayer y de hoy (de Donald Trump). Tiene que ver sobre un punto de vista, de un tema que no voy a repetir. Pero 'amor y paz'", señala López Obrador.