No quería ir a la escuela… el conserje abusaba de él, en Torreón

Torreón, Coahuila.- Un niño confesó que el conserje de su escuela abusaba sexualmente de él.



En entrevista para Telediario, el padre del menor, Jesús Delgado, y la tía, Emma Vaquera, narraron la horrorífica historia.



Jesús dijo que desde inicio de año notó una actitud diferente en el niño, no quería jugar, comer, participar en el equipo de futbol que integraron, por lo que lo cuestionaba qué pasaba y el menor solo respondía que tenía dolor de estómago.



Fue el martes pasado después de la cena que el niño insistió que no quería ir a la escuela y mientras lloraba le dijo que el señor que hacía la limpieza en el plantel lo "molestaba".



La tía del menor tuvo conocimiento del hecho hasta que los padres se encontraban en el Ministerio Público y por medio de una llamada le explicó lo que había pasado.



De acuerdo con lo que el niño le confesó a su papá, el conserje lo estrujó, aventó y amenazó para que no fuera a la escuela o si no, “le volvería a hacer lo mismo”.



Tras armarse de valor, el pequeño dijo que el hombre sorprendió al niño mientras estaba en el baño y lo tomó para introducirle un palo de escoba.



Emma dijo que luego de que no recibieron apoyo de las autoridades ante las denuncias, pues decían que eran mentiras, pidieron ayuda a los vecinos de Francisco I. Madero para manifestarse y pudiera conocerse el caso.



El menor ya fue revisado por médicos y ha dado positivo a abuso.



El director respondió que el niño mentía



Jesús comentó que el miércoles por la mañana llevaron al niño a la escuela y el director del plantel dijo que el menor estaba mintiendo y se negó a llamar a una unidad de Policía, sin embargo, mientras hablaban, el acusado pasó frente al niño y éste lo identificó como su agresor.



El padre del pequeño pidió ayuda a las autoridades educativas para que brinden atención psicológica a los demás estudiantes de la escuela para investigar si hay más víctimas.





Con información de Línea Directa