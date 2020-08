‘No quiere estar olvidada en la cárcel’: Rosario Robles podría quedar libre en octubre

Escuchar Nota

“dejan perfectamente claro que lo que busca la Fiscalía General de la República es, que se inculpe a otras personas, aún cuando no estén acusadas formalmente en los hechos, en los procesos penales”.

“Rosario ya fue contundente en ese caso, ella no tiene a quién más acusar y a quién más delatar, de una tarea que simple y sencillamente ella sostiene que la llevó conforme a la ley lo establecía”.



#AlAire en #PorLaMañana Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Hoy se cumple un año de que Rosario Robles ingresó al penal de Santa Martha Acatitla. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 13, 2020

“Fuimos en un amparo en contra de la medida cautelar. Ese amparo ya fue admitido, el 4 de agosto. Tenemos ya tribunal, es el Cuarto Juzgado de distrito en Materia de Amparo”, dio a conocer.



Rosario Robles cumple un año en prisión por un delito que no amerita cárcel y por el que todavía no ha sido juzgada. La acusan de haber sido “omisa” en la llamada #EstafaMaestra, un caso que involucraría a 11 secretarías y dependencias de la administración de @EPN pic.twitter.com/bXXQxWmtp1 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 13, 2020

Ante dicha declaración, Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, señaló que eso significa que la exfuncionaria no está detenida por una cuestión meramente jurídica.“Dice él (Gertz Manero), que (Rosario Robles está detenida) por no ser solidaria con el Estado. Pues a mí me llama mucho la atención, en el sentido de que lo que ellos esperan es dejar de investigar y simplemente buscar a delatores o personas que colaboren con ellos, con la finalidad de inculpar a otras personas”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para “Por la mañana” de Radio Fórmula.Las palabras del fiscal general de la República, dijo,Sin embargo, subrayó,“El delito que le atribuyen a ella es un delito de omisión. Los delitos de omisión tienen una característica que, tú eres omiso, porque la ley te obligaba a hacer determinaba cosa. Dice la Fiscalía que en el caso de Rosario, la ley le obligaba a hacer una tarea determinada, aquí la pregunta es, si eso dice la Fiscalía, ¿por qué tendría que delatar a alguien más?”, agregó.Epigmenio Mendieta reveló a “Por la mañana” que fue admitido un amparo en contra de la medida cautelar impuesta a Rosario Robles, con el cual podría quedar libre en 45 días.Lo que significa, subrayó, “que Rosario Robles debería estar libre en menos de 45 días, dos meses a lo máximos; o sea, a principios de octubre. Eso significa que podrá enfrentar su proceso en libertad”.Por otra parte, el defensor de la exfuncionaria aseguró que ella está fuerte anímicamente y emocionalmente, gracias al “abrazo de su familia y de sus amigos.“Rosario está delgada, enferma por las condiciones propias de su edad y algunos padecimientos crónicos, pero está fuerte anímicamente y emocionalmente. La hace fuerte el abrazo de su familia, el abrazo de sus amigos”.