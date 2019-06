No quiero más comportamientos de superestrella: dueño del PSG

Pese a que el conjunto parisino domina la Liga 1 en Francia, el actual presidente del club, Nasser Al Khelaifi, se mostró molesto por la actitud de alguno de sus jugadores."Van a tener que hacer más, trabajar más. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Adiós. No quiero ver más comportamientos de estrellas", dijo el dirigente originario de Qatar, en entrevista para la revista France Football.Y es que por la gran inversión realizada en los últimos años, no es para menos, ya que el gran objetivo del club francés es y ha sido llegar a lo más alto de Europa ganando la UEFA Champions League.Ejemplo de ello son las constantes lesiones de Neymar, sus presuntas acusaciones sexuales, los constantes viajes durante su reposo, la lucha de egos dentro del vestidor, el debate por la capitanía del equipo e incluso la discusión por el privilegio de cobrar los penales."Los jugadores van a tener que asumir su responsabilidad, más que antes. Hace falta que esto sea totalmente diferente", agregó Nasser Al Khelaifi.