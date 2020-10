‘No quiero morir así’; policías ignoran los gritos de ayuda de una mujer

Escuchar Nota

Ciudad de México.- "No me quiero morir así", gritó una mujer afroamericana que fue detenida y cayó dentro de una patrulla, pero el oficial del Departamento de Policía de Aurora, en Colorado, que la arrestó ignoró sus súplicas.



El arresto ocurrió en agosto de 2019, pero las imágenes de la cámara corporal del policía fueron reveladas esta semana, durante la audiencia en contra del agente involucrado.



Shataean Kelly fue arrestada por pelear con otra mujer en la ciudad de Aurora. No obstante, en el video del oficial se observa que la detenida alega que ella no inició la agresión, mientras está arrodillada en el pavimento.



El policía Levi Huffine utilizó una pistola taser para someter a Kelly y, junto con a un compañero, la subió a la patrulla con las manos esposadas. Ella trató de abrir la puerta del vehículo y el agente enfureció.







Los oficiales la bajaron del vehículo para volver a someterla en el piso y amarrarla de brazos y piernas. Después, la colocaron en el asiento trasero, mientras Shataean gritaba.



Dentro de la patrulla, la mujer gritó que no podía respirar bien porque su cabeza estaba contra el asiento y calificó de racistas a los oficiales.



Mientras Huffine conducía, la detenida cayó de cabeza en el piso de la patrulla y no podía usar sus brazos para acomodarse. "No puedo respirar, no puedo respirar, por favor ayúdeme oficial. No quiero morir así", exclamó la mujer afroamericana.



El hombre ignoró sus súplicas y su llanto por casi 20 minutos, hasta que llegó al Departamento de Policía de la ciudad de Aurora donde otros oficiales la ayudaron a bajar.



La jefa del departamento, Vanessa Wilson, despidió al agente en febrero pasado por el manejo del arresto de la mujer afroamericana, pero Huffine solicitó una audiencia de apelación para ser reinstalado en su puesto.



La audiencia virtual se mantiene ante las autoridades de Colorado, pero la jefa de la Policía alega que la mujer afroamericana pudo morir de asfixia por la posición en la que fue trasladada en la patrulla. Por su parte, Huffine asegura que no pudo ver caer a la detenida por su altura.