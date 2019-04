Las imágenes de la joven gimnasta Samantha Cerio recorrieron el mundo, tras ser protagonista de una desafortunada y espeluznante lesión por la cual se vio obligada a retirarse, tal como lo informó en su cuenta de Instagram.La estadounidense se quebró las dos piernas en plena performance al no caer adecuadamente después de realizar un salto. Luego de la operación, la cual duró dos horas y media y le demandará un largo proceso de recuperación, la atleta escribió un mensaje en Twitter, al que optó por cambiar su perfil a privado."No quiero que se diviertan viendo mi video", fue el pedido desconsolado de Cerio: "Mi dolor no es su entretenimiento", se lamentó.El sentido tuit hizo referencia a "aquellos que me etiquetan en el video del accidente, les pido por favor que paren. Ya tengo suficiente dolor"."Estar viviendo este momento y haber sentido cómo mis rodillas se doblaron de esa manera es suficiente dolor para mí. Pero además, tener que continuar viendo los videos y sentir como las personas lo utilizan para el entretenimiento no me gusta. No quiero que se diviertan con mi video. Y ni mi familia y compañeras necesitan seguir viendo la manera que me lesioné una y otra vez", declaró Samantha Cerio."Pasar por el dolor de ver mis rodillas dobladas de forma poco natural en la vida real fue lo suficientemente horrible como pero seguir viéndolo desde videos y fotos sólo porque algunas personas se sienten autorizadas a volver a publicarlo. No está bien", concluyó la atleta de 22 años."La cirugía de Sam duró dos horas y media y fue todo un éxito. Sabemos que el camino para la recuperación completa va a ser largo y difícil, pero confiamos en que ella podrá recuperarse por completo", había detallado días antes Jeff Graba, entrenador del equipo."Ella quiere caminar por el pasillo en su casamiento y esperamos que pueda hacer eso", contó el hombre que trabaja para el equipo de gimnasia de la Universidad de Auburn. Es que Cerio contraerá matrimonio con Trey Wood en Fairhope, Alabama en cuestión de semanas.Horas después de sufrir la espeluznante lesión, la norteamericana reveló que se retiraría del deporte: "La noche del viernes fue mi última noche como gimnasta. Después de 18 años colgué mis manos y dejé la tiza", le informó a sus fanáticos a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aparecen varias fotos de ella y el equipo.Ahora, tiene un nuevo objetivo, ya que la estudiante de ingeniería aeroespacial está a un mes de graduarse y ya tendría una propuesta de trabajo perteneciente a la empresa Boeing, en donde se encargará de cuestiones referidas a los cohetes, el análisis y el diseño estructural.