‘No recuerdo’, la respuesta que siempre dio Trump a Mueller

El presidente Trump ha hecho alarde en varias ocasiones que tiene “una de las mejores memorias de todos los tiempos” o hasta ha afirmado que “tiene la mejor memoria del mundo”.Sin embargo, la “memoria más buena del mundo” le falló en repetidas ocasiones cuando los fiscales le preguntaron las clásicas preguntas acerca de décadas de escándalos presidenciales --- ¿qué sabía y cuándo lo supo?Trump se rehusó durante más de un año a ser interrogado por el fiscal especial Robert S. Mueller III y al final estuvo de acuerdo en responder a las preguntas pero sólo por escrito.Aun así, con la ayuda de sus abogados, el presidente tuvo dificultades para recordar detalles de su campaña presidencial del 2016 que pudieran arrojar luz a lo que había pasado.En más de 30 ocasiones, les dijo a los fiscales que no recordaba lo que estaban preguntando, empleando varias fórmulas para decir lo mismo: “No recuerdo”.No recordó haberse enterado de la reunión que tuvo su hijo, yerno y presidente de su campaña en la Torre Trump en junio del 2016 con unos visitantes rusos que prometieron proporcionarles información negativa sobre Hillary Clinton que tenía el gobierno ruso.Tampoco recordó que le avisaron con anticipación que los rusos iban a hackear los correos electrónicos demócratas antes de publicarlos en línea.De igual manera, no recordó haber tenido alguna conversación durante los últimos meses de su campaña con Roger J. Stone, el que fue su asesor durante un largo tiempo, y mucho menos las pláticas que tuvo con él acerca de WikiLeaks.Tampoco recordó haber discutido sobre un posible viaje a Rusia para promover su proyecto de construcción de una torre en Moscú, ni la invitación que recibió del sub-primer ministro ruso para asistir a un foro económico en San Petesburgo.Las fallas en la memoria no son inusuales para ningún presidente y mucho menos para un presidente de 72 años, que ha sido el de mayor edad que fue electo por primera vez.Sin embargo, la fiscalía de Mueller consideró que esos olvidos no eran satisfactorios y presionó nuevamente al abogado de Trump para que se llevara a cabo una entrevista en persona, pero todo fue en vano.Este viernes, Jay Sekulow, uno de los abogados privados de Trump, defendió las respuestas de su cliente: “El presidente respondió a las preguntas, fueron respuestas no especulaciones”.En raras ocasiones, Trump hace declaraciones públicas inciertas ante las cámaras, aunque ha mostrado mucha más cautela cuando ha declarado bajo juramento.