No regresarán casinos a Coahuila; Riquelme

En materia de seguridad, Coahuila no está dispuesto a dar marcha atrás. La video vigilancia, la construcción de otra base militar Jiménez y un regimiento en Ciudad Acuña, darán la fortaleza institucional para seguir combatiendo la delincuencia en todas sus expresiones, aseveró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.“No se permitirá que los delincuentes vengan a dormir, ni que vengan a lavar dinero ni que vengan a operar sus negocios con recursos ilícitos”, destacó.Coahuila se seguirá manteniendo como un estado seguro. Los casinos no van a regresar, es una estrategia que se implementó hace tiempo y no se puede correr ningún riesgo, advirtió el Mandatario estatal.La presencia de un casino es apetecible. Para Coahuila en su momento así lo fue, hubo pago de piso y se generó el financiamiento del crimen organizado.“No vamos a dejar que regresen ningunas de las políticas que dieron origen a la presencia del crimen organizado, que incluso embarcó a mucha gente noble y buena de nuestra sociedad”, destacó.Riquelme Solís informó que la próxima semana estará en Coahuila el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto Castillo, a efecto de instalar una oficina de ese tipo que permita detectar el lavado de dinero y operaciones ilícitas con dinero en efectivo.Para esa labor, por ahora no se tiene la capacidad institucional para hacerla desde las corporaciones locales, advirtió.“Sin embargo, Coahuila avanza en el rubro de la seguridad, y aunque los recursos no son los que quisiéramos, se está dando prioridad a lo que en estos momentos requiere la entidad”, apuntó.