No respetan ‘cuarentena’ y se divierten en la presa Palo Blanco

Ramos Arizpe, Coah.- Varias familias ignoraron la recomendación de permanecer bajo resguardo en su hogar ante la contingencia sanitaria del Covid-19.



Acudieron de pasearse y a divertirse a la presa Palo Blanco a pesar de que Coahuila se encuentra en cuarentena por el coronavirus desde hace 12 días.



Incluso, algunos de los visitantes acamparon desde el sábado por la noche para ocupar un buen lugar en la presa ubicada en la carretera antigua a Monclova a unos 22 kilómetros de la cabecera municipal.



La presencia de Tele-Zócalo en este punto inquietó a algunos adultos, quienes evadieron las cámaras para que su rostro no fuera captado.



Desde el ingreso a este sitio los visitantes pueden apreciar los cartelones informativos de las diferentes autoridades en donde piden no tirar basura hasta no bañarse en la presa.



Asimismo, hacen un exhorto a quienes son aficionados a la pesca de que no cocinen el producto en caso de que lo atrapen.



Uno de los anuncios que llama la atención de los paseantes y que fue rayado una parte del mensaje dices: “Esta presa se encuentra bajo observación técnica. Por instrucción de la Comisión Nacional del Agua….., resulta ilegible el resto del texto.