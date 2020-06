No sabía que existía Conapred: AMLO

Escuchar Nota

Aunque fue creado hace 17 años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que ni siquiera sabía de la existencia delEsta mañana, durante su conferencia, el Mandatario hizo referencia a la polémica desatada ayer en redes sociales sobre las expresiones racistas de un conductor que fue invitado a participar en un foro sobre discriminación organizado por el Conapred.Al hablar sobre el tema, López Obrador reconoció que no conoce dicho organismo, creado en abril de 2003 por la Ley Federal paraSegún el Presidente, esta institución forma parte del grupo de organismos burocráticos, que fueron creados en gobiernos anteriores, pero que no cumplen con sus funciones."Los gobiernos anteriores se dedicaron a crear comisiones. Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, me enteré de"Es que un día voy a poner aquí, cuántos organismos crearon, cuántos organismos que crearon para la transparencia y cuanta corrupción había, todo lo que se robaron. Y ayer que sale y que surge esta polémica, ¿cómo es que se llama esto? ¿para qué se creó? ¿para evitar el racismo? ¡Híjole!", expresó mientras se llevaba la mano a la frente.hubiera invitado al conductor Chumel Torres a participar en un foro sobre racismo y clasismo en México.Luego que el tema dominó las tendenciasEste día, el Presidente condenó las expresiones de discriminación y consideró que invitar a un racista a un panel de ese tipo es como llevar a un torturador a un foro de derechos humanos."Pues que ya basta de simulación, no puede ser que gente racista, clasista siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando, ¿cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos? Desde luego yo soy partidario de la libertad pero pues es el colmo, son personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, comentarios racistas discriminatorios, demostrado", respondió."Y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita, es como si para un foro de derechos humanospor ejemplo, a las comunidades indígenas."Y que respeten, que se midan y que ya pasó el tiempo del clasismo, del racismo, de la discriminación y además de la hipocresía", soltó."Hasta hace poco, un articulista supuestamente progresista en su artículo dice: no tiene la culpa el indígena, no quiero decir la otra palabra,