No se amenazó a EU con expulsar a la DEA, afirma AMLO; solo defendimos principios: Ebrard

“Están diciendo que amenazamos con expulsar agentes de corporaciones extranjeras, no amenazamos a nadie, lo único que hicimos por la vía diplomática es expresar nuestra inconformidad, nos entendieron muy bien y se resolvió en esta primera instancia el problema”, expresó.



"Ahora la Fiscalía va a llevar a cabo la investigación y esperarnos (…) Se equivocaron en sus notas, no amenazamos con expulsión de los agentes, dijimos que queremos que se informe y se respeten los acuerdos de cooperación , esos acuerdos tiene un sustento cuando se trata de autoridades honorables, ese sustento es la confianza.

“Desde luego que todo mexicano tiene derecho a que lo acompañemos. Lo que se está defendiendo es un principio. El general Cienfuegos va a ser sujeto de una investigación en México, para eso se requirió al evidencia a los Estados Unidos”, refirió.



"En México no existe un escenario de impunidad, sería muy costoso lograr que se desestimaran los cargos en Estados Unidos, que lo regresaran a México y no hacer nada, sería suicida”, argumentó.

