No se contempla aumento al transporte en 2020: Sheinbaum

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en el 2020 no habrá incremento en el precio de ningún tipo de transporte público.



"Por lo pronto se van a mantener los precios y estamos con un programa de renovación de microbuses, va a haber subsidios de diferente tipo para poder, en nuestra administración, desaparecer los microbuses de la ciudad, pero por lo pronto no está contemplado el aumento a precios”, dijo.



En conferencia de prensa adelantó que sólo cuando la tarjeta de acceso al transporte sea masiva, el precio podría aumentar conforme a la inflación.



"En el momento en que exista la tarjeta –de forma masiva-, podría subir lo que corresponde a la inflación, si es del 3 por ciento, que sea del 3 por ciento, se podría generar un esquema donde en lugar de pagar 2 pesos, pagues 2 con 5 centavos, de tal manera de ir ampliando lo que correspondería a la inflación, pero por lo pronto no se tiene contemplado ningún aumento” expresó.



ENTREGA DE HOLOGRAMAS 00



Con respecto a la nueva política de entrega de Hologramas 00, mediante la cual se otorgarán a los vehículos nuevos más limpios, la jefa de Gobierno aclaró que esta política sólo aplica a los vehículos que se adquieran desde el 1 de enero del 2020.



"Todos los anteriores siguen con el modelo anterior –de entrega de hologramas 00-, para los modelos del 31 de diciembre hacia atrás el programa de verificación anterior se mantiene, si tienen vehículo que tiene doble cero, podrán volver a tener doble cero en 2020”, explicó.



Con información de Excélsior