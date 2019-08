No se darán más concesiones a mineras, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió hoy que su gobierno no entregará más concesiones a empresas mineras y pidió a dichas empresas invertir y cuidar el medio ambiente, así como contemplar incrementos en los sueldos de los trabajadores.Recordó que durante las más de tres décadas de lo que llama periodo neoliberal, se concesionaron 80 millones de hectáreas a las mineras, entre ellas las canadienses, de los 200 millones de hectáreas que integran el territorio nacional, lo que representa el 40 por ciento.Entonces, si bien se mantendrán las concesiones canadienses, “no vamos a cancelarlas, pero ya no vamos a seguir entregando nuevas concesiones para la explotación minera porque fue mucho lo que se entregó”.En la sede del Hospital Rural que lleva el nombre del municipio, el jefe del Ejecutivo expuso que las concesiones mineras “se obtuvieron no para producir sino para especular”.Pidió a las empresas mineras que no se afecte el medio ambiente, que se pague bien a los trabajadores mineros y que se dejen beneficios en las comunidades donde se hace la explotación. "¿Por qué se le va a pagar 10 veces menos al trabajador minero en México?", cuestionó.Por otra parte, López Obrador habló ante el personal médico de Concepción del Oro sobre sus planes para rescatar el sistema de salud, en el marco de la gira que realiza los fines de semana por hospitales del IMSS Bienestar.