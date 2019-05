No se debe permitir contubernio entre juzgadores y criminales

El contubernio entre juzgadores e integrantes de la criminalidad no se puede permitir, sentenció este miércoles el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Por ese motivo y a petición de los gobernadores del país, se solicitará al poder judicial federal trabajar en conjunto para que ninguna organización delictiva "secuestre" a las instituciones del estado y de esta forma se eviten hechos lamentables como los ocurridos recientemente en el estado de Jalisco, donde un presunto criminal asesinó al policía que lo detuvo."Son casos que se dan en todo el país, repito, muy notoriamente en Jalisco y han sucedido casos, se han dado hechos muy lamentables y voy hablar de uno, uno porque además todo esto nos ayuda para que las autoridades que actúan con rectitud no se sientan solos, que todo apoyemos, hay cosas que no se pueden permitir, no nos podemos callar", externó en la conferencia de prensa.Previo a detallar el último caso de presunto contubernio entre autoridades y delincuencia, el jefe del ejecutivo federal sostuvo que es muy importante "pintar bien la raya entre delincuencia y autoridad", así como respetar la independencia y autonomía de los poderes."Se dio un caso reciente en donde se detuvo a un presunto delincuente, un juez lo liberó y ese delincuente asesinó al policía que lo había detenido; o sea, lo sacaron de la cárcel y fue a ajusticiar a quien lo detuvo", indicó López Obrador."Eso es inaceptable, se tiene que actuar, se tiene que investigar y limpiar si es necesario el poder judicial; ése es un asunto del estado, eso no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia.El presidente explicó que la problemática descrita en Jalisco fue planteada por el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro durante la reunión que tuvo con los gobernadores de todo el país el día martes en palacio nacional.También admitió que existe el caso contrario en donde los impartidores de justicia son amenazados por el crimen.En ese escenario, el presidente también ofreció su apoyo y colaboración al poder judicial para resolver la situación de inseguridad.