No se descartan casos de reinfección de covid-19 en México

“Podríamos tener algunos rebrotes y todavía no han sido detectados por la baja aplicación de pruebas en nuestro país. El seguimiento con las pruebas de anticuerpos es esencial para seguir monitoreando al paciente con cualquier sintomatología similar a coronavirus e incluso influenza, como parte de la estrategia de las medidas de higiene y sana distancia.



“Aunque ya no exista ninguna sintomatología y el paciente ya tenga una prueba PCR con resultado negativo a COVID-19, se debe hacer la detección de anticuerpos y es indispensable que cuando transcurran cinco meses, se haga otra prueba serológica de seguimiento, que mida si todavía existen anticuerpos de respuesta o ya no hay respuesta inmune y en ese caso, el paciente va a ser candidato a que se vuelva a infectar” detalló el especialista.



“Una prueba serológica autorizada, que se realice en un laboratorio público o privado, debe especificar , la cantidad de anticuerpos que desarrolló el paciente.



“Toda prueba debe cuantificar los anticuerpos. Por ejemplo, si el paciente tiene arriba de 5 microgramos por decilitro de IGg, significa que tiene suficiente respuesta inmune para atacar el virus SARS-CoV-2, pero si tiene menos de esta cantidad, ya no tiene los anticuerpos necesarios para defenderse y en consecuencia se podría volver a infectar”, indicó.



“El virus SARS-CoV-2 tiene una parte externa que se llama proteína ACE2, y que está mutando rápidamente. Se trata del antígeno del virus que es la parte con la que el virus se engancha y si muta puede reinfectar a un paciente, sin que exista un anticuerpo que lo ataque”, indicó.



“El paciente no genera los suficientes anticuerpos de memoria y cuando vuelva a exponerse al mismo virus, lo infecta y se da la reinfección.



“Otra hipótesis es que la infección que tuvo un individuo, no ha pasado completamente. Aquí, no es una reinfección, porque el virus es el mismo y vuelve a manifestarse por alguna condición de inmunosupresión”, señaló el Gerente clínico de Becton Dickinson, Antonio Duarte García.



