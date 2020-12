No se ha demostrado que dióxido de cloro sirva: Salud en Coahuila

Escuchar Nota

"Al tomarlo como tratamiento se puede perder tiempo valioso pensando que va a dar resultado. Además no se ha demostrado que sirva, pero si se ha demostrado que puede ser dañino en dosis inadecuadas", dijo de manera tajante Roberto Bernal.



Agregó: "Les insisto, la enfermedad es evolutiva. Inicialmente hay síntomas ligeros, como tos, diarrea, temperatura, luego vienen los respiratorios y luego las afecciones pulmonares".



, indicó que no existe ninguna instancia científica internacional seria que avale el uso de dióxido de cloro como tratamiento para el, por el contrario el ingerirlo puede causar problemas de salud.El secretario indicó que la ingesta de este producto puede causar insuficiencia renal., reiteró Roberto Bernal.El secretario explicó que en cada una de las etapas se utiliza un tratamiento específico para frenar su evolución, pero si no se tiene atención médica oportuna, el paciente puede morir.Al momento, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha autorizado registros sanitarios de medicamentos que contengan en su formulación las sustancias de Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados.Desde el pasado mes de noviembre, se lanzó el llamado a la población para evitar la ingesta de estos productos. Además quienes venden o promueven estos productos son multados.Con información de El Siglo de Torreón