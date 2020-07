No se ha podido resolver por completo abasto de medicamentos, acepta AMLO

Escuchar Nota

“Tomamos la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero a través de la ONU para tener medicinas de buena calidad a buen precio y acabar con la corrupción”, declaró López Obrador.

“Vamos a tener una distribuidora de medicamentos, porque eran las dos cosas: robaban en uno y en otro caso y no había una buena distribución de medicamentos”, indicó.



"¿Cómo es posible que lleguen los refrescos o las papas en bolsitas hasta las comunidad más apartadas y no podamos llevar los medicamentos? ¿Dónde queda el ‘me canso ganso’?”, recalcó el mandatario mexicano.

El presidenteafirmó queen este rubro.El jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que, por la corrupción que imperaba”.“Esto a lo mejor no les gustó a algunos, se entiende, pero ojalá sean autocríticos; nosotros no podemos seguir faltándole al pueblo y que no haya medicamentos por la corrupción”, aseveró en la conferencia matutina de este miércoles.López Obrador afirmó que