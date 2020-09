No se han incrementado las hospitalizaciones por Covid en Nuevo León tras reapertura

Escuchar Nota

"Hace poco más de dos semanas empezamos con la reactivación económica, estoy convencido que la económica tiene una dirección directamente proporcional con la Salud, si existen en los países mejores economías, hay mejores indicadores de salud."

Te presentamos los casos totales de #COVID19 en el Estado de #NuevoLeón hasta el día de hoy. pic.twitter.com/fueknCjCa1 — Secretaría de Salud de Nuevo León (@NlSalud) September 20, 2020

En rueda de prensa de actualización de Covid-19, el secretario de salud del estado indicó que a casi dos semanas de que se dio la reapertura de otros sectores como casinos, cines, gimnasios, ligas deportivas, entre otros, las hospitalizaciones no se han incrementado, por lo que se espera que así se continué en próximas semanas."Hemos abierto y no se nos han incrementado las hospitalizaciones en forma exponencial, ni los contagios , lo que quiere decir que nos está funcionando la estrategia que hemos implementado en Nuevo León", indicó el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.Agregó que es necesario reactivar la economía, porque las personas necesitan trabajar, comer y cubrir las necesidades básicas.Asimismo, en rueda de prensa de actualización de Covid-19, se informó que se registraron 530 casos nuevos, por lo que la cifra pasó a 60 mil 718, de los cuales 35 mil 649 fueron confirmados por la, 23 mil 841 por laboratorios privados y mil 228 hospitales privados.Sobre las personas hospitalizadas, se informó que la cifra se encuentra en mil seis pacientes, en este caso 805 están confirmados y 201 se encuentran como sospechosos. Mientras que entre los pacientes hospitalizados con ventilación mecánica por Covid-19, se encuentran 244 personas.Asimismo, las defunciones se mantuvieron por debajo de los 40, por lo que se registraron 35 más, de las cuales fueron 23 hombres y 12 mujeres, de estos 12 no presentaban comorbilidad, mientras que el resto tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, obesidad, inmunodepresión, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).Con información de Info 7