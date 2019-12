No se investigará a funcionarios relacionados con García Luna: AMLO

“Es muy importante informar porque hay muchos ahora que están muy nervioso y no queremos se malinterpreten la cosas y a todos los que están involucrados en el asunto de García Luna una recomendación respetuosa es que se serenen, se tranquilicen porque el que nada debe nada teme y también que cooperen”.

Detalló "que las investigaciones avancen y nosotros lo que vamos hacer en este caso es cooperar con toda la información que se nos solicite, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete, para que no se piense que es una represalia”.

En su conferencia de prensa matutina de hoy lunes desde Palacio Nacional, el presidente de México,, se refirió al caso de, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.El presidente afirmó que su gobiernoque estén relacionados con el caso y únicamente reiteró que no trabajen en dependencias federales."Nosotros no vamos a iniciar procesos porque no me gusta hacer leña del árbol caído”, reiteró.Desde el pasado 13 de diciembre el presidente de la República instruyó a revisar si hayy ordenó despedirlos.Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, fuey de falsear información personal para obtener la naturalización estadounidense.Mañana comparecerá ante unaante el mismo juez que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán.