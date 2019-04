No se militarizará la frontera sur por caravana: Segob

La migración tiene como causa la pobreza o la violencia, o ambas. Sólo con desarrollo, justicia y seguridad atenderemos la masiva salida de habitantes de Honduras y otros países de Centroamérica. México no provoca el fenómeno; coopera para atenderlo. La cooperación es la clave. — SEGOB México (@SEGOB_mx) 30 de marzo de 2019

No se militarizará la frontera sur de México ante la entrada de contingentes migrantes que se dirigen a Estados Unidos, advirtió la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.Los reclamos del mandatario estadounidense, Donald Trump se han intensificado en las últimas semanas.Puedes leer: México no hace nada para ayudar a frenar flujo de migrantes: Trump; amenaza con cerrar fronteraEl viernes 29 de marzo, el magnate acusó México de no hacer nada para evitar que los migrantes crucen la frontera de EU de manera ilegal... Amagó con que sería esta semana el cierre fronterizo.Ante tal amenazas, Olga Sánchez Cordero afirmó que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no detendrá la migración en la frontera sur... en su caso, sólo los va a regular.En esa regulación, consideró que “no solamente es México, es también el triángulo centroamericano que debe hacer su parte”.La encargada de la política interior mexicana además aseguró que no se seguirán otorgando las visas humanitarias masivas, y ahora se otorgarán permisos temporales de visitante y de trabajo en toda la zona sureste de México.