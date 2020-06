No se permitirá que gobernadores se entrometan en elecciones de 2021: AMLO

Escuchar Nota

“Nada de que la asociación civil empresarial va a estar entregando dinero para apoyar a candidatos, como hicieron en 2006, para que no pague impuestos en el futuro o porque me cae mal Andrés Manuel, me molesta mucho, no quiero que gobierne México un comunista. Entonces, vamos a aportar dinero para comprar votos y espacios, para comprar espacios en radio, en televisión, para hacer campañas negras, guerra sucia. Todo eso lo vamos a estar viendo y denunciando”.

, el responsable va a ser castigado, porque es un delito grave, y “yo estoy obligado a denunciarlo”, advirtió el presidenteAseveró que no permitirá que se utiliceporque “o me cae mal Andrés Manuel, me molesta mucho, no quiero que gobierne México un comunista”.Vamos a decirlo desde ahora, “la Presidencia de la República, y también va a estar pendiente de que”, aseguró en conferencia de prensa, de cara a las elecciones de 2021.En instalaciones del primer regimiento mecanizado del Campo Militar 23-A, el mandatario señaló que no permitirá que. “Vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres”, dijo.Afirmó que uno de los compromisos fundamentales de la transformación es, por lo cual se debe procurar el recto proceder de todos.Vale más decirlo desde ahora “para que no estén pensando que nos vamos a quedar callados”, subrayó, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el “PRIAN” pudiera configurar un fraude en 2021, y tras rechazar, a pregunta expresa, la posibilidad deEl fraude, comentó, es un delito grave. “Si se meten y se demuestra que se está utilizando dinero público o está interviniendo el gobierno en las elecciones, el responsable tiene que ser castigado”, insistió.López Obrador señaló que antes, los fraudes se cometían desde el poder “y ahora por convicción y porqueResaltó que el titular de la Fiscalía Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, es un hombre recto y estoy seguro que no va a permitir ninguna violación al sufragio, que va a hacer valer el voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija de manera libre a sus autoridades”.