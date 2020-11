No se permitirá uso de recursos públicos para campañas electorales: Sheinbaum

Escuchar Nota

El gobierno de la Ciudad de México no permitirá que los actores políticos, sin importar su militancia, hagan uso de los recursos públicos para promocionarse con miras a la elección del 2021.Por fortuna ya está una Fiscalía Electoral, tal como lo plantea la Constitución para que no haya ninguna compra de voto, ni uso ilícito de recursos en las campañas electorales. Para eso está el Tribunal Electoral, pero nosotros vamos a estar vigilantes también de que esto sea así, no se le va a permitir a nadie que utilice los recursos públicos”, aseveró la mandataria local.Con información de Excélsior