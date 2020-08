No se permitirán abusos policíacos en el Centro, afirma Sheinbaum

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante los recientes operativos realizados en el Centro Histórico para retirar a los vendedores en vía pública, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que con ello se busca mantener el orden en esta zona de la ciudad, sin embargo, aseveró que bajo ningún motivo se permitirá que haya abuso policial.



"Tenemos que tener un balance entre el orden que se debe de guardar, de las personas que tienen derecho a trabajar y se dedican al comercio en vía pública y, al mismo tiempo, pues que el trabajo de vigilancia que hacen los policías de la ciudad, particularmente en el Centro Histórico para que no haya un desbordamiento de esta actividad.



La mandataria capitalina señaló que después de lo sucedido con Francisco Marven, mejor conocido como Lady Tacos de Canasta, las autoridades ya revisan el actuar de los policías para evitar que se cometan abusos de autoridad.







"El secretario está revisando cómo está actuando la policía en estos casos. Así como en el comercio establecido, igual en el comercio en vía pública, pues tenemos que guardar ciertas reglas, cierto orden y, al mismo tiempo, evitar que no haya ningún abuso de este tipo. Entonces, en este balance trabajan nuestros policías y se está buscando, obviamente, que tengan todos el derecho al trabajo y el derecho al ingreso, particularmente en estos momentos difíciles”.



Sheinbaum Pardo recordó que durante esta pandemia se ha brindado atención y apoyo económico a distintos grupos vulnerables que ejercen el comercio en el primer cuadro de la ciudad.



"Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de artesanos indígenas a los que se les ha dado ya diversos tipos de apoyos, inclusive va a venir un apoyo más. A veces, en algunos casos son líderes, en realidad, que quieren beneficiarse como antes se beneficiaban individualmente. Entonces, repito de nuevo, nuestro objetivo es que haya cierto ordenamiento, pero al mismo tiempo respeto a los derechos humanos y que no haya ningún tipo de abuso policial y en este balance pues hay que mantenernos permanentemente, siendo solidarios con quien más lo necesita.







