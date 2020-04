No se producirá cerveza durante un mes, no es actividad esencial: Canacintra

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Al no ser considerada una actividad esencial la producción de cervezas, durante un mes no se podrá fabricar esta bebida alcohólica, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.



En el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 o Covid-19 no se incluye la fabricación ni de cerveza ni de bebidas alcohólicas, dijo el líder de los industriales.



“Se paró la producción de cerveza porque no es un insumo esencial o de primera necesidad; sin embargo, algunos gobernadores o alcaldes, de Nuevo León, Quintana Roo, Baja California, tomaron la decisión de que no solo pararán las plantas, sino de que no hubiera expendio de bebidas y eso causó las compras de pánico”, detalló en entrevista con EL UNIVERSAL.



No obstante, explicó que sí hay cerveza y bebidas alcohólicas en existencia en inventarios suficientes para cubrir la demanda de un mes, pero hay algunos lugares en donde se restringe la venta de éstas por resoluciones estatales o municipales, de acuerdo con lo que reportó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.



Consideró que la decisión de impedir la venta de alcohol no tiene ningún fundamento científico, solamente a algunos funcionarios les pareció conveniente que no era bueno que la gente tomara en esta época de cuarentena; sin embargo, son decisiones de algunos gobiernos que no se generalizarán.